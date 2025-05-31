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10:52, 31 мая 2025Бывший СССР

В Сумской области вновь объявили эвакуацию

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из 11 населенных пунктов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Власти Сумской области вновь объявили о расширении зоны принудительной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне продвижения российских сил власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Отмечается, что срочно покинуть дома призвали жителей Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченки, Цымбаловки, Шкуратовки, Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки.

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Ранее родственники находящихся в Сумской области беженцев из приграничья рассказали «Ленте.ру», что возвращения в Россию ждут 72 человека.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта.

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