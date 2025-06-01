Автомобильную дорогу под обрушившимся в Курской области мостом перекрыли

Хинштейн: Автодорогу под обрушившимся в Курской области мостом перекрыли

Автомобильную дорогу перед обрушившимся в Курской области мостом перекрыли, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, отметив, что держит ситуацию на личном контроле. https://t.me/Hinshtein/12107

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта», — отметил чиновник.

По его словам, для машин организован объезд. Причина чрезвычайного происшествия уточняется, на месте работают все оперативные службы.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Известно об одном пострадавшем, машинист получил травму ноги, рассказал Хинштейн.

