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09:09, 1 июня 2025Россия

Глава Севастополя прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Губернатор Севастополя Развозжаев: Крушение поезда в Брянской области — теракт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cao Yang / Xinhua/ Globallookpress.com

Крушение пассажирского поезда в Брянской области в ночь на 1 июня является терактом. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом», — подчеркнул глава города федерального значения.

Развозжаев прокомментировал обрушение пролета моста на пассажирский поезд Климов-Москва и выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших, а также губернатору Брянской области Александру Богомазу. Политик назвал неслучайным факт инцидента перед Днем защиты детей. «Невозможно спокойно читать о тяжелораненых, и особенно — о детях», — подчеркнул он.

Ранее Богомаз раскрыл число пассажиров поезда, который попал в ЧП в результате обрушения моста.

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