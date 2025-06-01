Глава Севастополя прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Губернатор Севастополя Развозжаев: Крушение поезда в Брянской области — теракт

Крушение пассажирского поезда в Брянской области в ночь на 1 июня является терактом. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом», — подчеркнул глава города федерального значения.

Развозжаев прокомментировал обрушение пролета моста на пассажирский поезд Климов-Москва и выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших, а также губернатору Брянской области Александру Богомазу. Политик назвал неслучайным факт инцидента перед Днем защиты детей. «Невозможно спокойно читать о тяжелораненых, и особенно — о детях», — подчеркнул он.

Ранее Богомаз раскрыл число пассажиров поезда, который попал в ЧП в результате обрушения моста.