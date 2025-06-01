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08:29, 1 июня 2025Россия

Названо число пассажиров поврежденного в Брянской области поезда

Губернатор Богомаз: В поезде, поврежденном в Брянской области, ехало 388 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл число пассажиров поезда, который попал в ЧП в результате обрушения моста. Как он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», в нем ехали 388 человек.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — заявил глава региона.

Инцидент произошел вечером 31 мая: мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву. Пресс-служба Московской железной дороги называла причиной происшествия «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Позднее Богомаз подтвердил, что это был подрыв.

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