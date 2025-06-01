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08:07, 1 июня 2025Россия

Губернатор Брянской области назвал число госпитализированных после обрушения моста

Губернатор Богомаз: После обрушения моста госпитализированы 47 человек

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Брянской области Александр Богомаз назвал число пострадавших, госпитализированных после обрушения моста в Выгоничском районе региона.

«Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — сказал губернатор, подчеркнув, что всем раненым врачи оказывают квалифицированную помощь.

Жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек,ранее рассказал Богомаз. До этого стало известно, что жертвами ЧП стали машинист поезда и помощник, а также двое пассажиров. Пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев, он находится в тяжелом состоянии.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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