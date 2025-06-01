Медики и психологи встретят пассажиров попавшего в ЧП поезда

Медики и психологи встретят в Москве пассажиров попавшего в ЧП с мостом поезда

Медики и психологи на Киевском вокзале Москвы встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

В Депздраве уточнили, что для встречи пассажиров подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи. Кроме того, медики и психологи готовы оказывать помощь на Киевском вокзале, куда транспортируют неповрежденные вагоны с людьми.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».