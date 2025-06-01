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21:30, 1 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на обвинения в адрес президента Молдавии в торговле детьми

Боуз заявил, что не удивлен обвинениями в торговле детьми в адрес Санду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал информацию о возможной причастности президента Молдавии Майи Санду к торговле детьми. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.

Журналист признался, что его не удивили подобные обвинения в адрес молдавского лидера. «Меня ничто не удивляет, когда дело касается Молдавии», — отметил он.

По словам Боуза, Молдавия долгое время являлась центром торговли детьми.

Ранее итальянский ученый Лоренцо Пачини обвинил Санду в разделении молдавского общества. Он указал, что жесткая и провокационная позиция главы государства в отношении восточного региона страны подогревает внутреннюю напряженность.

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