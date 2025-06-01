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18:01, 1 июня 2025Спорт

Определился победитель Гран-при Испании «Формулы-1»

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Испании «Формулы-1»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри выиграл Гран-при Испании «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель соревнований определился по итогам гонки, которая прошла в воскресенье, 1 июня, на автодроме а автодроме «Барселона-Каталунья». Вторым к финишу пришел партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari.

Победителем прошлой гонки стал Норрис. Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде с 13 по 15 июня.

Пиастри по итогам 11 этапов набрал 186 очков и упрочил лидерство в общем зачете. Его преследует Норрис, у которого 176 очков. Третью позицию со 137 баллами занимает нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

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