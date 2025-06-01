Опубликованы кадры с места обрушения моста в Брянской области

ММТП опубликовала фотографии с места обрушения моста в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) опубликовала в Telegram-канале кадры с места обрушения моста в Брянской области.

«В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климов — Москва», — говорится в сообщении ведомства. На одной из фотографий видно, что один из вагонов, а также обломки моста, упали на грузовой автомобиль.

По предварительной информации, жертвами происшествия стали четыре человека, пострадали более 40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что мост обрушился из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.