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06:32, 1 июня 2025Россия

Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала о первых минутах происшествия

Пассажирка сошедшего с рельсов поезда рассказала подробности происшествия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

В первые минуты обрушения моста и аварии в Брянской области пассажиры поезда не поняли, что произошло. В панике люди побросали свои личные вещи и продукты. Об этом пассажирка пострадавшего поезда рассказала в беседе с РЕН ТВ.

«Две опоры упали на тепловоз, первый вагон упал просто напрочь, второй вагон перевернулся. Третий — тоже столкновение, наш — четвертый», — делится женщина. По ее словам, у всех пассажиров с первого по десятый вагон зафиксированы одинаковые травмы. «Ребята, конечно, которые, эти машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — добавила пассажирка.

Она рассказала, что сперва пассажиры не могли понять, что произошло — предполагали, что это торможение или действие стоп-крана. Затем, когда люди начали выбираться из поврежденного поезда, все помогали друг другу.

Мост рухнул на пассажирский поезд вечером 31 мая. Известно о 69 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

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