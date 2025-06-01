Профессор предупредил об угрозе политического раскола на Украине после слов Кличко

Дизен предупредил об угрозе политического раскола на Украине из-за слов Кличко

На Украине можно ожидать большего политического раскола, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он высказался в соцсети X.

Таким образом профессор прокомментировал критику мэра Киева Виталия Кличко в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Дизена, позиции украинского лидера ослабевают. Стоит ожидать раскола, так как Зеленский начинает полагаться на «авторитарные методы удержания власти», подчеркнул профессор.

Ранее Кличко обвинил администрацию Зеленского в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — сказал он.