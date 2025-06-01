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07:22, 1 июня 2025Бывший СССР

Профессор предупредил об угрозе политического раскола на Украине после слов Кличко

Дизен предупредил об угрозе политического раскола на Украине из-за слов Кличко
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На Украине можно ожидать большего политического раскола, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он высказался в соцсети X.

Таким образом профессор прокомментировал критику мэра Киева Виталия Кличко в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Дизена, позиции украинского лидера ослабевают. Стоит ожидать раскола, так как Зеленский начинает полагаться на «авторитарные методы удержания власти», подчеркнул профессор.

Ранее Кличко обвинил администрацию Зеленского в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета. «Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — сказал он.

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