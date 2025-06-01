Аналитик Меркурис: Европа задумала вытеснить Россию из Черного моря

Британский аналитик Александр Меркурис раскрыл план, который Европа готовит против России в Черном море. Свою точку зрения он высказал на своем канале в YouTube.

Меркурис считает, что Европа задумала возродить ранее существовавший проект под названием «Украина», целью которого было вытеснить Россию из Черного моря. Аналитик подчеркнул, что подобные планы лишний раз демонстрируют, что Европа не усвоила опыт прошлых лет. Он добавил, именно Россия доминирует в Черном море.

Кроме того, эксперт указал, что надежды Евросоюза привлечь на свою сторону Турцию в этом вопросе не оправдаются. «Турция не станет играть в эти игры на стороне европейцев», — заявил Меркурис.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев усмотрел в действиях Великобритании притязания на Черноморский регион. По его словам, Англия планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих военно-морских сил.

