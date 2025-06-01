Раскрыты подробности обрушения моста в Курской области

РЖД: В Курской области из-за обрушения моста с рельсов сошел тепловоз и вагоны

Обрушение моста в Курской области произошло 1 июня в 02:21 по московскому времени. В результате происшествия пострадал только один человек. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено», — говорится в сообщении.

Машинист получил травму ноги. Других пострадавших нет. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в них принимают участие два восстановительных поезда.

Уточняется, что на движение поездов дальнего следования произошедшее никак не повлияло.

Об обрушении моста в Курской области утром 1 июня сообщил врио губернатора региона Александр Богомаз. Это уже второй рухнувший мост за сутки: похожая ситуация произошла вечером 31 мая в Брянской области.