Россиян предупредили о штрафах за внешний вид во время загара

Юрист Поздняков: Обнажение в общественных местах грозит уголовным наказанием

Желание загорать без верхней части купальника или плавок может трактоваться как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и посягающее на общественную нравственность, напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист рассказал, что загорать в общественных местах, в том числе в парках, законом не запрещено. Вместе с тем он напомнил, что при этом на мужчине обязательно должны быть надеты плавки, а на женщине — закрытый купальный костюм или купальник с верхом и низом. В противном случае, это квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет административную ответственность, указал эксперт.

Подобное правонарушение грозит штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Игорь Поздняков Юрист

«Гораздо более серьезная ответственность может наступить в случае обнажения интимных мест в присутствии несовершеннолетних. Если будет доказан преступный умысел, подобное нарушение может подпадать под действие статьи 135 УК РФ «Развратные действия». В таком случае наказание может быть крайне суровым: вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что гражданам также не рекомендуется оголяться вблизи церквей, храмов и других святых мест во избежание недопонимания и возможного оскорбления чувств верующих.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за жарку шашлыка на даче, если они не соблюдают ряд условий. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.