Россиянам рассказали о штрафах за громкие звуки на даче

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За шум на даче и в квартирах действуют одни штрафы

Если на даче соседи по участку шумят так, что невозможно отдохнуть, это не повод мириться с дискомфортом — есть законные способы защитить свой покой, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Бондарь рассказал, что за нарушение общественного порядка, включая действия, выражающие явное неуважение к обществу, оскорбительное приставание или иные действия, нарушающие спокойствие граждан, законодательством предусмотрено наказание. Оно может быть в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Для защиты своих прав полезно фиксировать нарушения: делать аудиозаписи, снимать видео или привлекать свидетелей. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

«Каждый регион именно эту тему регулирует самостоятельно. То есть, например, мы точно можем сказать, что на даче в Московской области нельзя шуметь так же, как и в квартирах. В этом случае действует статья 6.4 КоАП РФ, которая физическим лицам штраф на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридическим — от 10 000 до 20 000 рублей», — предупредил Бондарь.

Эксперт добавил, что уровень шума днем не должен превышать примерно уровень обычных разговоров — 40 децибел, а ночью — быть еще тише. При этом ночь считается с 11 вечера до 7 утра, и если соседи шумят в этот период необходимо звонить в полицию по телефону 112, объяснил Бондарь

Ранее эксперт Бондарь предупредил, что установка кондиционера невозможна без согласования с другими собственниками. За что квартировладельцу можно нарваться на штраф.