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21:43, 1 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян высказалась о причине конфликта Украины и России

Симоньян: Отсутствие исторического образования привело к конфликту Украины и РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Отсутствие исторического образования привело к конфликту Украины и РФ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она порассуждала о причине конфликта во время программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«У нас есть пение, у нас есть рисование, у нас есть много чего, у нас нет истории… Может быть, вам это кажется неважной темой, но эта тема очень важная. Потому что впереди растет поколение, которое из-за того, что оно не знает историю (...). Я вам больше скажу. Отсутствие исторического образования и привело вообще вот к этой войне», — высказалась она.

По ее словам, истории России не было и в ее университетском образовании, как не было его и на Украине. Как утверждает Симоньян, поэтому украинцев легко было обмануть.

Ранее она высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после ЧП с поездом под Брянском. Симоньян заявила о невозможности продолжать переговорный процесс после случившегося.

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