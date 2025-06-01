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14:18, 1 июня 2025Россия

Симоньян высказалась о переговорах с Украиной после схода поезда под Брянском

Симоньян заявила о невозможности переговоров с Украиной после ЧП под Брянском
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после ЧП со сходом поезда под Брянском. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Глава медиагруппы уверена, что ответственность за прерванные жизни мирных жителей, в том числе пятимесячного младенца, лежит на украинской стороне. Симоньян указала на невозможность после этого продолжать переговорный процесс.

«Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — заявила она.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни 7 человек, более 70 пострадали.

Спустя несколько часов в Курской области с рельсов сошел грузовой поезд. Генпрокуратура взяла на контроль расследования уголовных дел, возбужденных по фактам этих происшествий.

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