Стало известно о мерах безопасности перед переговорами России и Украины в Стамбуле

РИА: Меры безопасности перед переговорами России и Украины в Стамбуле не усилены

Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где в понедельник, 2 июня, состоятся переговоры России и Украины, не усилены. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в особняке расположен отель, гости которого спокойно гуляют по его территории, однако сейчас им запрещен вход в «музейную» часть. По информации агентства, попасть туда невозможно даже с пресс-картой.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Стамбуле. Как сообщили в МИД Турции, переговоры Киева и Москвы запланированы на 13 часов по местному времени.