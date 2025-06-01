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21:16, 1 июня 2025Мир

Стало известно о мерах безопасности перед переговорами России и Украины в Стамбуле

РИА: Меры безопасности перед переговорами России и Украины в Стамбуле не усилены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Меры безопасности у дворца Чираган в Стамбуле, где в понедельник, 2 июня, состоятся переговоры России и Украины, не усилены. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в особняке расположен отель, гости которого спокойно гуляют по его территории, однако сейчас им запрещен вход в «музейную» часть. По информации агентства, попасть туда невозможно даже с пресс-картой.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Стамбуле. Как сообщили в МИД Турции, переговоры Киева и Москвы запланированы на 13 часов по местному времени.

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