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13:35, 1 июня 2025Бывший СССР

Удар ракеты по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области попал на видео

ВС России ударили ракетой Х-35 по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетой Х-35 по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Воронеж в Сумской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«[В данном пункте управления] корректировались полеты ударных БПЛА самолетного типа дальнего действия», — подчеркнули авторы канала.

Как сообщается, в результате удара уничтожены мобильный пункт управления БПЛА, три антенно-мачтовых устройства, а также ликвидированы семь специалистов ВСУ.

Ранее Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению. Как сообщалось, в результате удара есть жертвы и пострадавшие, их точное число не раскрывается.

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