SC: Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в выборы президента Румынии

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в президентские выборы в Румынии. С таким утверждением выступил британский журналист Мартин Джей в своей статье для издания Strategic Culture.

«Этот отчаянный шаг Макрона очень показателен, поскольку он демонстрирует, как Париж и Брюссель вновь пробили дно, причем последний особенно обеспокоен тем, что его значимость снижается», — отметил он.

По его словам, причиной такого поступка стали действия Румынии, которая ведет себя как мятежник, когда дело касается важных вопросов. «Была вполне реальная опасность того, что ЕС в том виде, каком мы его знаем, получит критический удар», — пояснил журналист.

Он подчеркнул, что выборы в Румынии являются ярким доказательством того, что Евросоюз готов пойти на все ради личной власти, в том числе использовать грязные политические приемы, которые уже стали нормой для объединения.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил Францию в том, что она попыталась повлиять на результаты президентских выборов в Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать ресурсы консервативных румынских политиков, однако предприниматель отказался это сделать.