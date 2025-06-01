В Европе назвали подтолкнувшую Трампа к урегулированию конфликта на Украине причину

Steigan: Трамп мог начать урегулирование конфликта на Украине из-за советников

Президент США Дональд Трамп мог начать урегулирование конфликта на Украине из-за влияния своих советников. Такую причину, подтолкнувшую американского лидера к стабилизации ситуации, озвучило норвежское издание Steigan.

В Европе убеждены, что некоторые из соратников Трампа могли запустить дипломатическую кампанию по решению украинского конфликта.

Авторы статьи отметили, что глава Белого дома мог при этом руководствоваться некорректными убеждениями о происходящем, основанными на ошибочной интерпретации.

До этого газета The New York Times узнала, что Трамп дал понять европейским лидерам, что хочет отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ.