Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне НАТО с Россией

Келлог: Путин отчасти прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ

Президент России Владимир Путин «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ, заявил в эфире Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог.

Таким образом он прокомментировал информацию о потенциальных поставках Украине дальнобойный ракет Taurus. «Посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — отметил Келлог.

В августе 2024 года Путин заявил, что Запад причастен к ведению прокси-войны против России и делает это руками украинских военных.

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.