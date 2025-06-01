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04:57, 1 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне НАТО с Россией

Келлог: Путин отчасти прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент России Владимир Путин «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ, заявил в эфире Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог.

Таким образом он прокомментировал информацию о потенциальных поставках Украине дальнобойный ракет Taurus. «Посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — отметил Келлог.

В августе 2024 года Путин заявил, что Запад причастен к ведению прокси-войны против России и делает это руками украинских военных.

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.

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