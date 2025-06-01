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03:17, 1 июня 2025Бывший СССР

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Globallookpress.com

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал прозвучал в столице в 01:43 по московскому времени. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщает издание «Общественное», в Киеве прозвучало несколько взрывов. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил об угрозе беспилотников и баллистики. Также взрыв прозвучал в Харькове.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия, вероятно, будет наращивать силу ударов по Украине. Он также отметил, что на фоне происходящих событий у всех угасает энтузиазм по поводу мирных переговоров.

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