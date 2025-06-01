В Кремле уличили Францию в попытке усилить давление на Россию

Песков заявил, что Франция стремится усилить давление на Россию

Франция не хочет способствовать мирному урегулированию. Париж стоит на пути усиления давления на Москву, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением», — заявил чиновник. Он отметил, что Франция не понимает суть России.

Также Песков выразил сожаление из-за того, что французский президент Эммануэль Макрон не способен понять реальное положение дел.

Ранее Песков, комментируя пощечину, которую Макрон получил от своей супруги, заявил, что жена никогда не будет давать мужу пощечину просто так.