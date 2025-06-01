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11:40, 1 июня 2025Россия

В Совфеде потребовали в ответ на подрыв мостов сделать из Украины буферную зону

Андрей Клишас потребовал сделать буферную зону из Украины после подрыва мостов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас после подрыва мостов в российских регионах, из-за которых пострадали 73 человека, заявил, что для предотвращения диверсий необходимо организовать буферную зону, которая обеспечит защиту российских территорий. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Клишаса, Украина превратилась в террористический анклав, лишившийся признаков государственности, и представляет собой территорию без четких границ, легитимных органов власти и действующих законов. «Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка», — отметил Клишас.

Он заявил, что необходимо провести ряд комплексных мер по денацификации, демилитаризации и переучреждению госинститутов Украины. Эти шаги призваны гарантировать безопасность россиян, добавил Клишас.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 69 пострадали, в том числе трое детей.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области также произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив.

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