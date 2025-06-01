В Совфеде потребовали в ответ на подрыв мостов сделать из Украины буферную зону

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас после подрыва мостов в российских регионах, из-за которых пострадали 73 человека, заявил, что для предотвращения диверсий необходимо организовать буферную зону, которая обеспечит защиту российских территорий. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам Клишаса, Украина превратилась в террористический анклав, лишившийся признаков государственности, и представляет собой территорию без четких границ, легитимных органов власти и действующих законов. «Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка», — отметил Клишас.
Он заявил, что необходимо провести ряд комплексных мер по денацификации, демилитаризации и переучреждению госинститутов Украины. Эти шаги призваны гарантировать безопасность россиян, добавил Клишас.
Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 69 пострадали, в том числе трое детей.
В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области также произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив.