В Совфеде прокомментировали подрыв моста и крушение поезда в Брянской области

Клишас после крушения поезда под Брянском: Украиной управляют террористы

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что произошедшее в Брянской области говорит, что Украиной управляет террористическая группировка. «Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — отметил он.

По мнению члена Совфеда, необходимо создать настолько обширную буферную зону, чтобы «исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем». Он подчеркнул, что Украину должна ждать денацификация, демилитаризация и переучреждение государства.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».