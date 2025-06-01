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08:30, 1 июня 2025Россия

В Совфеде прокомментировали подрыв моста и крушение поезда в Брянской области

Клишас после крушения поезда под Брянском: Украиной управляют террористы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что произошедшее в Брянской области говорит, что Украиной управляет террористическая группировка. «Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — отметил он.

По мнению члена Совфеда, необходимо создать настолько обширную буферную зону, чтобы «исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем». Он подчеркнул, что Украину должна ждать денацификация, демилитаризация и переучреждение государства.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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