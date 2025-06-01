Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 1 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались о влиянии подрыва мостов на переговоры в Стамбуле

Сенатор Климов: Подрывы мостов говорят о правильности позиции России по Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

Такого рода террористические акты лишний раз убеждают Россию в необходимости в полном объеме решить все задачи, поставленные перед специальной военной операцией, считает сенатор Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Климов отметил, что террористические акты в Брянской и Курской областях не могли произойти сами по себе, поэтому очевидно, что их планировали, понимая график политических контактов Украины и России. Это значит, что они были совершены противником для того, чтобы сорвать переговоры и Россия отказалась принимать в них участие, считает сенатор.

«Если речь идет о нашей переговорной позиции, то эти террористические акты показывают, что она правильная и ее надо стараться максимально реализовывать. Но здесь все зависит не только от нас, но и от тех, с кем мы сейчас пытаемся возобновить политический диалог. Делается это ради мира и безопасности не только на востоке Европы, но и в гораздо более широком формате», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Следственный комитет России признал терактом обрушение мостов в Брянской и Курской областях. Как сообщалось, главное следственное управление по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о терактах на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    Удар ракеты по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области попал на видео

    Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

    В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

    Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

    Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

    Раскрыт план Европы против России в Черном море

    Раскрыты подробности обрушения бетонной плиты на девочек-подростков в Ленобласти

    Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

    Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости