В Совфеде высказались о влиянии подрыва мостов на переговоры в Стамбуле

Сенатор Климов: Подрывы мостов говорят о правильности позиции России по Украине

Такого рода террористические акты лишний раз убеждают Россию в необходимости в полном объеме решить все задачи, поставленные перед специальной военной операцией, считает сенатор Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Климов отметил, что террористические акты в Брянской и Курской областях не могли произойти сами по себе, поэтому очевидно, что их планировали, понимая график политических контактов Украины и России. Это значит, что они были совершены противником для того, чтобы сорвать переговоры и Россия отказалась принимать в них участие, считает сенатор.

«Если речь идет о нашей переговорной позиции, то эти террористические акты показывают, что она правильная и ее надо стараться максимально реализовывать. Но здесь все зависит не только от нас, но и от тех, с кем мы сейчас пытаемся возобновить политический диалог. Делается это ради мира и безопасности не только на востоке Европы, но и в гораздо более широком формате», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Следственный комитет России признал терактом обрушение мостов в Брянской и Курской областях. Как сообщалось, главное следственное управление по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о терактах на железной дороге.