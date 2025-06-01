В Таиланде россиянин устроил уличный дрифт на BMW и оказался под угрозой тюрьмы

В Таиланде российский турист устроил уличный дрифт на автомобиле марки BMW и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает «Турдом».
36-летний нарушитель по имени Иван начал кружить на машине по жилому району в Паттайе и привлек внимание местных жителей. Они пожаловались на иностранца в полицию из-за визга тормозов и громкого вождения, а также потребовали, чтобы мужчину депортировали из королевства.
Один из очевидцев записал происходящее на видео и опубликовал в сети — ролик быстро стал вирусным и получил много негативных реакций. Полицейским удалось выявить нарушителя по номерному знаку. Когда правоохранители пришли к нему домой, россиянин удивился тому, что заниматься дрифтом незаконно.
«Несмотря на принесенные извинения за случившееся, россиянина доставили в отделение полиции. BMW был изъят в качестве улики для суда», — говорится в публикации.
В итоге мужчине предъявили обвинение в небезопасном вождении. Ему грозит штраф и депортация, а в худшем случае — год тюрьмы.
В мае российский турист попал в аварию на Филиппинах и остался частично парализован из-за неправильно сработавшей подушки безопасности автомобиля Honda.