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15:42, 1 июня 2025РоссияЭксклюзив

Причины первой массовой атаки украинских БПЛА на Сибирь объяснили

Политолог Глазунов: Атакой на Сибирь Украина пытается получить поддержку Запада
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Атакой на Сибирь Украина пытается заручиться поддержкой мирового сообщества и нанести удар по имиджу России, причем накануне переговоров, считает военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать часть в поселке Средний. Он пояснил, что это был первый массовый налет летательных устройств на Сибирь.

Эксперт пояснил, что у Украины может быть много причин для атаки на Сибирь, однако главная из них — попытка подорвать авторитет России, ударить по ее имиджу в преддверии переговоров в Стамбуле. Еще одна важная задача Киева — добиться увеличения финансирования и поставок современного оружия для Вооруженных сил Украины, считает политолог.

«Здесь двоякое значение ударов. Первое — заставить Россию принять предложение Украины, показать, что они могут наносить удары в глубину территории. Это один из основных моментов. Ну и второй — это заручиться поддержкой мирового сообщества, показать им, что переговоры уже могут быть не нужны», - предположил Глазунов.

Ранее стало известно, что жители города Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотников, вылетевших из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Россияне отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар.

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