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02:06, 1 июня 2025Бывший СССР

ВСУ оказались в невыгодном положении в Сумской области

РИА Новости: ВСУ несут большие потери в Сумской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Сумской области для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается неблагоприятная ситуация — украинские войска несут большие потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — сказал источник агентства. По его словам, наибольшие потери 103-я бригада территориальной обороны ВСУ несет под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой.

Он также отметил, что ВСУ пытались усилить оборону этого направления, направив туда 31-й погранотряд, однако эта попытка не увенчалась успехом. Военнослужащие отряда массово сдаются в плен.

31 мая сообщалось, что российские войска заняли Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой народной республике.

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