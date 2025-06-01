ВСУ оказались в невыгодном положении в Сумской области

РИА Новости: ВСУ несут большие потери в Сумской области

В Сумской области для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается неблагоприятная ситуация — украинские войска несут большие потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — сказал источник агентства. По его словам, наибольшие потери 103-я бригада территориальной обороны ВСУ несет под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой.

Он также отметил, что ВСУ пытались усилить оборону этого направления, направив туда 31-й погранотряд, однако эта попытка не увенчалась успехом. Военнослужащие отряда массово сдаются в плен.

31 мая сообщалось, что российские войска заняли Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой народной республике.