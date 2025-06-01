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05:05, 1 июня 2025Бывший СССР

За май украинцы пожаловались на действия военкомов более 200 раз

Сухопутные войска ВСУ: В мае на Украине к ответственности привлекли 11 военкомов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В мае украинцы пожаловались на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) более 200 раз, об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За месяц было подано 263 жалобы, военные считают 89 процентов из них недостоверными. К ответственности привлекли 11 военкомов, то есть чуть более четырех процентов.

Еще четверо сотрудников ТЦК отстранены от исполнения обязанностей, двое уволены. В 27 случаях расследования продолжаются, уточнили в Сухопутных войсках.

Ранее офицер ВСУ Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации.

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