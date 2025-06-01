За май украинцы пожаловались на действия военкомов более 200 раз

В мае украинцы пожаловались на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) более 200 раз, об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За месяц было подано 263 жалобы, военные считают 89 процентов из них недостоверными. К ответственности привлекли 11 военкомов, то есть чуть более четырех процентов.
Еще четверо сотрудников ТЦК отстранены от исполнения обязанностей, двое уволены. В 27 случаях расследования продолжаются, уточнили в Сухопутных войсках.
Ранее офицер ВСУ Василий Халамай призвал морально уничтожать и физически наказывать граждан, сопротивляющихся силовой мобилизации.