72-летний Пирс Броснан снялся для глянца

72-летний ирландский актер Пирс Броснан снялся для журнала Arena homme plus

Ирландский актер и продюсер Пирс Броснан снялся для британского глянцевого журнала Arena homme plus. Публикация появилась на странице фотографа Чарли Грея в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

72-летнего исполнителя роли Джеймса Бонда запечатлели в черном брючном костюме, расстегнутой сверху белой рубашке и с развязанным галстуком. Артист позировал у ретроавтомобиля, а также на его заднем сиденье. При этом Броснан зачесал волосы назад, уложив их с объемом у корней, и дополнил образ солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Он определенно один из самых крутых парней на планете», «Икона», «Такой классный», «Всегда элегантный», — отметили юзеры.

В апреле внешность 61-летней жены Пирса Броснана Кили Шэй Смит после похудения вызвала споры в сети.