Андреева обыграла сменившую гражданство Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос»-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 июня и продлилась два сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.

Шестая ракетка мира Андреева вышла в четвертьфинал. Там она встретится с победительницей игры между француженкой Луа Буассон и американкой Джессикой Пегулой.

Перед началом матча Касаткина пошутила над Андреевой. «Я ее ненавижу! Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок», — заявила спортсменка, сменившая российское гражданство на австралийское.