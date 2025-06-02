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13:48, 2 июня 2025Спорт

Андреева обыграла сменившую гражданство Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в четвертом круге «Ролан Гаррос»-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 июня и продлилась два сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.

Шестая ракетка мира Андреева вышла в четвертьфинал. Там она встретится с победительницей игры между француженкой Луа Буассон и американкой Джессикой Пегулой.

Перед началом матча Касаткина пошутила над Андреевой. «Я ее ненавижу! Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок», — заявила спортсменка, сменившая российское гражданство на австралийское.

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