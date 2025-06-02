Россиян проинструктировали на случай проблем при сдаче квартиры внаем

Юрист Иващенко: Договор предусматривает право арендодателя на изменение цены

Подъем ставки аренды без согласования с жильцами возможен по закону. Как владельцам съемных квартир действовать в случае споров с жильцами, изданию Life.ru разъяснили эксперты.

Арендодателям приходится поднимать цены, ориентируясь на рыночную стоимость объекта в конкретное время. Многие жильцы отказываются платить больше. Как уточнил ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, хозяин квартиры имеет право в одностороннем порядке поднять платеж, это предусматривается договором либо дополнительным соглашением. Нередко договор разрешает поднимать цену автоматически по прошествии, к примеру, года. В этом случае квартировладельцу достаточно просто предупредить проживающих об изменении ставки аренды.

Еще одна частая проблема арендодателей — порча имущества. Ущерб может разниться от порванных штор до сломанной сантехники. Споров с жильцами можно избежать, если заранее прописать в договоре, в каком состоянии сдавалась квартира. Хозяину стоит составить передаточный акт с подробным описанием оснащения жилплощади перед въездом арендаторов, включив в него требование о вносе депозита. Средства можно будет использовать в будущем для покрытия ущерба. Если урон превысит сумму депозита, можно обратиться в мировой суд. В качестве доказательства рекомендуется снять фото и видео, не помешает предоставить переписку с жильцами, инструктирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев. При наличии таких доказательств у арендодателя больше шансов, что суд встанет на его сторону.

Ранее россиянам дали советы по выбору квартиры для аренды. Если снимать жилье планируется надолго, на выплаты стоит выделять не более 40 процентов своего ежемесячного дохода. В противном случае платежи за аренду станут обузой.