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09:05, 2 июня 2025Путешествия

Блогерша описала поведение россиянок в Стамбуле фразой «все женщины делают это»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Стамбуле и описала некоторые особенности поведения соотечественниц в этом турецком городе фразой «все женщины делают это». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации заметила, что большинство россиянок постоянно снимают в поездке фото и видео для соцсетей. «Куда бы вы ни отправились в Стамбуле — в мечеть, султанский дворец или ресторан — вы везде наткнетесь на россиянку с камерой в руках, снимающую контент для своего блога», — рассказала она.

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Кроме того, по словам блогерши, ее соотечественницы не могут спокойно пройти мимо стамбульских котиков. «Думала, буду любоваться здесь достопримечательностями, а на самом деле всю поездку фотографировала котов, — одно из самых популярных впечатлений от Стамбула, которое озвучивают путешественницы из России в соцсетях», — поделилась она.

Другая привычка россиянок в Стамбуле, на которую обратила внимание автор, — заказывать в местных кафе чизкейк «Сан-Себастьян» и дубайский шоколад, распиаренные блогерами в соцсетях. Помимо этого, девушки из России любят отправляться на поиски мест съемок сериалов и наблюдать за турецкими мужчинами.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Турции фразой «в России нет, а хотелось бы». В частности, автор обратила внимание на контейнеры для сбора поношенной одежды и аппараты с кормом для бездомных животных.

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