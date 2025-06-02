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12:06, 2 июня 2025Мир

Часть делегации России вернулась в гостиницу в Стамбуле

Часть представителей российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Часть представителей российской делегации покинула место переговоров и вернулась в гостиницу в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что представители российской стороны на переговорах с Украиной покинули гостиницу в Стамбуле и отправились к месту переговоров — дворцу Чиракан.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 (время совпадает с московским) под председательством МИД Турции.

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