Часть делегации России вернулась в гостиницу в Стамбуле

Часть представителей российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле

Часть представителей российской делегации покинула место переговоров и вернулась в гостиницу в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что представители российской стороны на переговорах с Украиной покинули гостиницу в Стамбуле и отправились к месту переговоров — дворцу Чиракан.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 (время совпадает с московским) под председательством МИД Турции.