Чиновник попался со взяткой и съел ее на глазах полиции

News9Live: В Индии чиновник съел взятку в 2 тысячи рупий на глазах полиции

В Индии чиновник из штата Уттаракханд попался со взяткой и съел ее. Об этом сообщает News9Live.

Гулама Хаидера, который работал в округе Дехрадун, задержали с поличным во время получения взятки. Чиновник потребовал с местного жителя две тысячи рупий (около 1800 рублей) за выдачу справки о его месте жительства и касте. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Когда после получения взятки в кабинет Хаидера вошли полицейские, он засунул четыре купюры по 500 рупий в рот и проглотил деньги у них на глазах. Чиновника сразу же отправили в больницу, чтобы извлечь улики, однако врачам не удалось сделать это.

Суд постановил заключить Хаидера в тюрьму на две недели. Кроме того, с него не сняли обвинения во взяточничестве, так как у следователей достаточно других доказательств, помимо съеденных купюр.

В июле 2023 года сообщалось, что в Индии чиновник съел пять тысяч рупий, которые получил в качестве взятки. Инцидент попал на видео, снятое полицейскими.