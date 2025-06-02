Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:10, 2 июня 2025Из жизни

Чиновник попался со взяткой и съел ее на глазах полиции

News9Live: В Индии чиновник съел взятку в 2 тысячи рупий на глазах полиции
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dar Yasin / AP

В Индии чиновник из штата Уттаракханд попался со взяткой и съел ее. Об этом сообщает News9Live.

Гулама Хаидера, который работал в округе Дехрадун, задержали с поличным во время получения взятки. Чиновник потребовал с местного жителя две тысячи рупий (около 1800 рублей) за выдачу справки о его месте жительства и касте. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Когда после получения взятки в кабинет Хаидера вошли полицейские, он засунул четыре купюры по 500 рупий в рот и проглотил деньги у них на глазах. Чиновника сразу же отправили в больницу, чтобы извлечь улики, однако врачам не удалось сделать это.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
Майор Скорость. Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Майор Скорость.Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
2 декабря 2021

Суд постановил заключить Хаидера в тюрьму на две недели. Кроме того, с него не сняли обвинения во взяточничестве, так как у следователей достаточно других доказательств, помимо съеденных купюр.

В июле 2023 года сообщалось, что в Индии чиновник съел пять тысяч рупий, которые получил в качестве взятки. Инцидент попал на видео, снятое полицейскими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

    Назван новый посол России в Турции

    В российском регионе женщина-изверг расправилась с детьми и собаками

    Стал известен срок отправки «Союза-5» на Байконур

    Минобороны раскрыло число сбитых вне зоны СВО украинских беспилотников

    Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

    В атаке на российские аэродромы увидели британский след

    Военблогер заявил о приближении ВС России к Днепропетровской области

    Россиянам дали три совета для защиты от комаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости