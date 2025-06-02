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13:40, 2 июня 2025Наука и техника

Представлен прототип российской игровой консоли

«РГ»: Fplus представила прототип российской игровой приставки на ЦИПР-2025
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LittlePigPower / Shutterstock / Fotodom

Российская компания Fplus официально представила прототип своей игровой консоли. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Устройство показали на конференции ЦИПР-2025. В Fplus объяснили, что анонсированный гаджет существует в стадии комплекта разработчика (developer kit). На приставке уже установлена операционная система (ОС) и есть возможность загрузки и запуска видеоигр для тестирования.

Технические характеристики консоли не раскрыли, но представили компании-разработчика заверили, что на ней можно запускать современные игры. Аппарат поддерживает установку трех ОС — Alt OS, «Аврора» и Uncom OS. В фирме заметили, что для завершения разработки нужно сотрудничать с центрами инноваций — например, «Сколково».

Также в Fplus объяснили, что выбрали компактный форм-фактор, так как этот формат востребован в последние годы среди геймеров. Разработчики заявили, что при работе с проектом столкнулись с рядом сложностей. К ним отнесли отсутствие отечественной компонентной базы, игровых устройств и готовой экосистемы, скепсис в отношении необходимости создания российской консоли.

«Это создает определенные барьеры на пути обсуждения проекта с потенциальными партнерами, несмотря на существующее распоряжение президента РФ. Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме», — заметил представитель Fplus Илья Левчук.

Ранее специалисты TechInsights выяснили, что консоль PlayStation 5 Pro оказалась незначительно дороже в производстве, чем обычная PS5. При этом Pro-версия стоит на 40 процентов дороже классической PS5.

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