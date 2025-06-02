Диетолог назвал большую ошибку во время завтрака

Диетолог Джозеф заявил, что не стоит пить кофе во время раннего завтрака

Диетолог Франклин Джозеф назвал одну утреннюю ошибку, которая препятствует похудению. Его слова цитирует Daily Mirror.

Эксперт утверждает, что пить кофе во время раннего завтрака — это большая ошибка. По его мнению, в идеале питание в первой половине дня должно выглядеть следующим образом: стакан воды сразу после пробуждения, спустя 30-60 минут — завтрак, и лишь через 60-90 минут — первая чашка кофе.

Диетолог объяснил свою рекомендацию тем, что ночью организм теряет воду, а обезвоживание влияет на пищевое поведение. «Если первым делом не восполнить потерю жидкости, вы начинаете свой день в состоянии легкого обезвоживания, а это может замедлить метаболизм, вызвать тягу к сладкому, а также чувство заторможенности и усталости», — считает Джозеф.

Он добавил, что для лучшего эффекта в утренний стакан воды можно добавить щепотку соли. Таким образом, отметил врач, восполняется баланс электролитов.

Ранее диетолог Галина Емельянова подсказала вариант полезного завтрака. По ее мнению, горсть сухофруктов к каше поможет защитить здоровье сердце и укрепить иммунитет.