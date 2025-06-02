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16:57, 2 июня 2025Мир

Европейский лидер предупредил о затягивании конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан: Конфликт на Украине может затянуться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Leon Neal / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что конфликт на Украине может затянуться. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года», — написал он.

По словам Орбана, трансатлантическое единство распалось, поскольку президент США Дональд Трамп занял миротворческую позицию, а Европа и Украина настроены на продолжение конфликта.

Премьер Венгрии отметил, что созвал совет обороны и призвал свою страну оставаться на стороне мира, «даже если споры с Брюсселем станут больше».

Ранее Орбан назвал четыре пункта, позволяющие Европе вернуться на «правильный путь». Среди них были отказ от членства Украины в Европейском союзе, суверенитет, свобода слова, мысли и политических дебатов, а также идентичность, подразумевающая «христианскую культуру, безопасные улицы, гордые нации».

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