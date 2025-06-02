Глава МИД Турции оценил первый раунд переговоров России и Украины

Фидан: Россия и Украина сделали важные шаги в ходе первого раунда переговоров

Россия и Украина сделали важные шаги в ходе первого раунда переговоров в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственном слове перед началом второго раунда, передает ТАСС.

«Стороны предприняли очень важные шаги, обмен тысяч людей был завершен в короткие сроки. Как и было обещано, обе стороны определили свои позиции по прекращению огня и последующим шагам», — отметил глава МИД.

Фидан также поблагодарил Россию и Украину за «ориентированный на результат и конструктивный подход», продемонстрированный в ходе первого раунда переговоров.

2 июня в Стамбуле стартовала встреча делегаций России и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским ранее получила украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 16 мая.