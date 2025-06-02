Губернатор назвал размеры выплат пострадавшим и семьям жертв обрушения моста под Брянском

Богомаз: Семьям жертв ЧП с мостом под Брянском выплатят по 1,5 миллиона рублей

Семьям жертв обрушения моста на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей. Размеры компенсаций журналистам назвал губернатор региона Александр Богомаз, пишет РИА Новости.

Раненым, по его словам, выплатят от 300 тысяч до 600 тысяч в зависимости от тяжести травм.

Ранее Богомаз сообщил, что число пострадавших в чрезвычайно происшествии (ЧП) достигло 104 человек. Семерых спасти не удалось. Состояние троих госпитализированных пассажиров оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней и легкой тяжести.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 в ночь на 1 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По неподтвержденной официально информации, на опорах моста и двух участках железной дороги были установлены четыре взрывных устройства общей массой четыре килограмма. При этом предшествовавшие катастрофе проверки не выявили посторонних предметов.