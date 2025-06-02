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20:14, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

Военный назвал гуманным одно предложение России на переговорах с Украиной

Военный Дандыкин назвал гуманным предложение РФ прекратить огонь на два-три дня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Предложение России прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках боевых действий гуманное, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это гуманное предложение. Вопрос в том: будут ли они соблюдать его. У нас уже было трехдневное соглашение во время майских праздников. Но оно было одностороннее. Украинская сторона никак его не соблюдала. Поживем — увидим», — прокомментировал Дандыкин.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле, сообщил, что Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках боевых действий. Он пояснил, что это позволит собрать тела погибших военнослужащих.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Он продлился больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины состоится в течение какого-то времени.

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