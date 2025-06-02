Россия предложила Украине прекращение огня на отдельных участках

Мединский сообщил, что Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня

Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках боевых действий. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле, передает ТАСС.

По итогам второго раунда переговоров 2 июня политик заявил, что российская сторона предложила украинской «конкретное прекращение огня» на отдельных участках конфликта, которое должно продлиться два-три дня.

Спикер пояснил, что это позволит собрать тела погибших военнослужащих. «Чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — отметил он.

Ранее Мединский сообщил, что Россия передала Украине меморандум по урегулированию конфликта.

Также он анонсировал передачу Москвой Киеву шести тысяч замороженных тел военнослужащих на следующей неделе.