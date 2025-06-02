Известного публициста признали террористом в России после поста о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов публициста Несмияна

Росфинмониторинг внес блогера и публициста Анатолия Несмияна, известного под псевдонимом El Murid, в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Причина этого решения в реестре не указана.

Однако ранее сообщалось, что Несмиян (внесен в перечень экстремистов и террористов) стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле».