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16:40, 2 июня 2025Силовые структуры

Известного публициста признали террористом в России после поста о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов публициста Несмияна
Варвара Митина (редактор)

Кадр: NevexTV / YouTube

Росфинмониторинг внес блогера и публициста Анатолия Несмияна, известного под псевдонимом El Murid, в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Причина этого решения в реестре не указана.

Однако ранее сообщалось, что Несмиян (внесен в перечень экстремистов и террористов) стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле».

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