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14:54, 2 июня 2025Россия

Кадыров наградил российского миллиардера и назвал его «дорогим дядей»

Кадыров наградил званием почетного гражданина Чечни миллиардера Гуцериева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил российского предпринимателя, основателя компании «РуссНефть» Михаила Гуцериева званием почетного гражданина республики. Об этом политик сообщил в Telegram.

В своем посте Кадыров назвал миллиардера «дорогим дядей» и настоящим патриотом России. Глава Чечни подчеркнул, что в сложные для республики времена Гуцериев без колебаний поддержал курс ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова, с которым его связывали «теплые, личные и доверительные отношения».

По словам Кадырова, бизнесмен внес большой вклад в восстановление Чечни, сыграв важную роль в ключевых социальных проектах, направленных на повышение качества жизни жителей республики, а также на укрепление инфраструктуры и развитие экономики региона.

Ранее очередную медаль вручили 17-летнему сыну Кадырова Адаму. По рассказал ЧГТРК «Грозный», медаль подразделения «Ахмат-Крепость» присуждена подростку за помощь в выполнении боевых задач, а также за «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».

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