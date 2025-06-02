Камеры над туалетными кабинками заметили в российском ТЦ

В Нижегородской области в ТЦ заметили установленные в туалете камеры

Камеры на туалетными кабинками заметили в российском торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На камеры обратили внимания посетители ТЦ «Дзержинец» в Дзержинске. На сделанном очевидцем снимке видно, что она установлена под потолком.

Сотрудники ТЦ подтвердили наличие камеры и указали, что она не является муляжом. Вместе с тем они добавили, что в кадр якобы попадают только камеры и вход. На вопросы о возможном вторжении в частную жизнь россиян там посоветовали обратиться с жалобой к руководству.

Ранее на установленные в туалетах камеры пожаловались ученики одной из школ в Воронежской области. Видеокамеру, обзор которой может захватывать кабинки, заметили в мужском туалете. В правительстве региона заявили, что камера — муляж и была установлена для борьбы с курением. Несмотря на это вскоре устройство демонтировали.