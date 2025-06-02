Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:33, 2 июня 2025Наука и техника

Казахстан подтвердил планы создания сверхлегкой ракеты

Парламентарий Лукин: Создание Казахстаном своей ракеты — вопрос нацбезопасности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин в интервью порталу informburo.kz подтвердил планы страны создать собственную сверхлегкую ракету космического назначения.

«Это не только вопрос технологической независимости, но и элемент национальной безопасности, стратегического позиционирования страны и развития высокотехнологичной отрасли», — сказал парламентарий.

По его словам, речь идет о ракете грузоподъемностью до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту, которая может использоваться для запуска малых спутников, популярность которых с течением времени растет.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

«Это вклад в формирование нового поколения казахстанских инженеров и конструкторов с реальным практическим опытом», — сказал Лукин.

В мае ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщил, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    Врач предупредила об ускоряющих старение продуктах

    Цискаридзе назвал фильм с Юрой Борисовым бездарным и пошлым

    В Госдуме поддержали создание дружин для защиты традиционных ценностей

    Названы тормозящие обмен веществ ежедневные привычки

    Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

    Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

    Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

    Назван новый посол России в Турции

    В российском регионе женщина-изверг расправилась с детьми и собаками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости