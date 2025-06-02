Министр спорта назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к турнирам

Министр спорта Дегтярев назвал Италию союзником России в допуске к Олимпиаде

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что Национальный комитет (НОК) Италии заинтересован в участии российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года. «Они понимают, что без нас зимняя Олимпиада будет не так интересна зрителям. Надеюсь, здравый смысл восторжествует», — подчеркнул он.

Ранее стал известен первый отобравшийся на Олимпиаду-2026 российский спортсмен. Им стал ски-альпинист Никита Филиппов. Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.