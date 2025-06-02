Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Александр Бублик
3:1
Завершен
Джек Дрейпер
Ролан Гаррос (м)
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Кэмерон Норри
0:3
Завершен
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
21:38, 2 июня 2025Спорт

Министр спорта назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к турнирам

Министр спорта Дегтярев назвал Италию союзником России в допуске к Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев заявил, что Национальный комитет (НОК) Италии заинтересован в участии российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года. «Они понимают, что без нас зимняя Олимпиада будет не так интересна зрителям. Надеюсь, здравый смысл восторжествует», — подчеркнул он.

Ранее стал известен первый отобравшийся на Олимпиаду-2026 российский спортсмен. Им стал ски-альпинист Никита Филиппов. Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

    В МИД Турции оценили переговоры России и Украины

    Министр спорта назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к турнирам

    Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ

    Журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

    Мединский пообещал выяснить судьбу детей из списка Украины

    Представительница одной из самых опасных профессий в мире рассказала о своей работе

    В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

    Военкор раскрыл расходы Украины из-за выданных тел бойцов ВСУ

    Автомобиль влетел в фонтан в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости