Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по коммерческому объекту в российском регионе

Гладков сообщил о пострадавшем при ударе БПЛА по коммерческому объекту

При ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Майский Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Ранен мужчина», — написал чиновник.

Сотрудники скорой оказали ему медицинскую помощь на месте. У пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. По словам Гладкова, мужчина отказался от госпитализации.

Ранее женщина пострадала при ударе ВСУ по Белгородской области. Тогда атаке подверглось село Толоконное Белгородского района. Медики выявили у россиянки множественные осколочные ранения спины.